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Muğla'da kamyonlar çarpıştı: 1 yaralı

Muğla'da seyir halindeki iki kamyon çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 16:42
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Muğla'da trafik kazası: 1 yaralı

Muğla'da kamyonlar çarpıştı: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Muğla'da Seydikemer'de 2 kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kamyonun pupasının dorseden ayrıldığı feci kazada can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Kaza, Seydikmer’in Sarıyer Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ali Sarıkaya (31) idaresindeki 48 AIV 845 plakalı kamyonla, Ramaza Aka (40) yönetimindeki 48 JA 561 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Sürücü Ramazan Aka’nın bulunduğu hafriyat kamyonunun yolcu kabini sürücü Aka ile birlikte yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan Aka’yı, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazadan sonra kapanan yol kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

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