Muğla’da uyuşturucu operasyonu:7 tutuklama

Muğla'da uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak yapılan operasyonlarda 6 günde 60 şüpheli yakalandı.

KAYNAK: İHA
Muğla’da uyuşturucu operasyonu:7 tutuklama

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan, 47 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak Suçundan, işlem yapıldı.

Yapılan işlemler sonucunda adli makama çıkarılan 60 şüpheli şahıstan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 kilo 711 gram esrar, 281,37 gram metamfetamin, 9,39 gram skunk, 499 adet sentetik ecza, 12 parça A4 sentetik kannabinoid, 83 adet ecstasy, 2540 TL,430 Euro,60 Paund suçtan elde edilen para, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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