﻿KOAH hastalarına uyarı

İHA'nın haberine göre; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Oral Tapan şunları söyledi:

“Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) havayolu tıkanıklığı ile karakterize, solunumsal semptomlarla belirtilenen bir akciğer hastalığıdır. Akciğer içerisinde kalıcı ve ilerleyici tıkanıklıklarla karakterize bir solunum yolu hastalığıdır. Bu kimseyi korkutmasın. Koruyucu önlemler ile önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık. Burada en önemli faktör sigara. Sigaranın bırakılması veya içilen ortamlardan uzak durulması tedavinin en önemli basamaklarından birisi. Bunun dışında hava kirliliği, çevresel etkiler, ev içi, ev dışı kirleticiler KOAH’ın risk faktörleri arasında sayılabilir. Tedavi edilebilir bir hastalık dememizin sebebi inhaler cihazlarla, inhaler yöntemlerle bir takım sistemik tedavilerle KOAH’ın ilerleyişini durdurabiliyoruz."

"Bunun dışında fiziksel egzersiz, rehabilitasyon gibi programlarla, destekleyici tedavilerle, yaşam şekli değişiklikleri, beslenme değişiklikleri ile bu hastalığın önüne geçebiliyoruz. Kronik Obstrüktif Akciğer (KOAH) hastalığı toplumda en sık görülen hastalıklar arasında üçüncü sırada. Her 10 kişiden ikisinde KOAH hastalığı tanısı koyabiliyorsunuz. KOAH hastalığı tanısını solunum fonksiyon testi ve kişinin fizik muayenesi ile koyabiliyoruz. Akciğer görüntülemesi ile koyabiliyoruz. Ama tanıdaki altın standart solunum fonksiyon testi. Bu test yöntemini hemen hemen her hastanede ulaşabilirsiniz. KOAH’tan korunmak için sigarayı bırakın, düzenli egzersiz yapın, sağlıklı beslenin ve soluduğunuz havayı koruyun”