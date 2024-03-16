Muğla'da yanan ormana otel yapıldı iddiası. İktidar Ağaçlandıracağız demişti

Muğla Milas’ta 3 yıl önce meydana gelen yangına kıyıya yakın bir alanın yanmasının ardından bölgede otel yapılacağı iddiaları sıkça gündeme gelmiş bakanlık ise bölgenin yeniden ağaçlandırılacağını iddia etmişti.

Ancak geçtiğimi günlerde o bölgeye ait olduğu iddia edilen görüntülerde alana otel inşa edildiğini belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde büyük bir otel inşaatının devam ettiği görülürken, Orman Genel Müdürlüğü’nden de konuya ilişkin açıklama geldi.

Haberde kullanılan görüntünün orman yangını yaşanan alana ait olmadığına işaret edilen açıklamada, "Sosyal medya paylaşımında kullanılan videoda görülen alan Bodrum'da bir otele ait olup 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla turizm alanı ilan edilen 'Muğla Bodrum Türkbükü Doğusu Turizm Alanı' içinde yer almaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu görüntülerin Güvercinlik'te, Temmuz 2021'de yaşanan orman yangınında yanan ve ardından tamamı ağaçlandırılan alana kuş uçumu 15 kilometre uzaklıkta bulunduğuna dikkat çekildi.