Yanan ormana üç lüks otel yetmedi villalar dikiliyor. ‘Fidan dikilecek’ denilmişti

15 Temmuz 2007’de Muğla Milas’a bağlı Meşelik Mahallesi’ndeki kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın çıkmış, yangın sonucunda 250 hektar orman alanı ile 30 hektara yakın tarım arazisi ve zeytinlik kül olmuştu.

Dönemin Muğla Orman Bölge Müdürü ve AKP eski Antalya Milletvekili İbrahim Aydın “Ormanlık alanlar ve imar yerleri belli. Kesinlikle iddia ediyorum ki yanan yerler ne 2B kapsamında olacak ne de imara açılacak. Dışarıda söylenenlere itibar edilmesin. Yakın zamanda yanan yerleri temizleyeceğiz. Ekim ayında ilk yağmurlarla birlikte tohumlama ve fidan dikimi yaparak yeşillendireceğiz” diye konuşmuştu.

Öte yandan iddiaya göre yanan arazinin bir bölümü ‘ranta’ açıldı. Bölgede 2012 yılında La Blanche Island, 2016’da Titanic Deluxe Bodrum ve 2018 yılında da Lujo Bodrum adlı lüks oteller inşa edilerek açıldı.

25 BİN METREKARE ARAZİ

Pina yarımadasındaki yapılaşma AKP iktidarında ormanlık alanlardaki betonlaşmanın simgesi haline gelirken, bölgede son günlerde tekrar şantiye noktası oluyor. Tapu kayıtlarında orman alanı olarak gözüken 25 bin metrekarelik komşu Hazine arazisini Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan tahsis eden Lujo’nun sahibi Serkoç Otelcilik, turistik tesis görünümlü 28 villa inşa etmeye başladı.

Büyüklükleri 580 ile 680 metrekare arasında değişen deniz manzaralı lüks konutlarda balkonda jacuzi ve güneş yatağı, Isıtılmış özel havuz, özel güneşlenme alanı bulunuyor.

ORMAN VASFINI YİTİRMİŞ

Lujo Otel İdari İşler Müdürü Necmettin Bozan konuya ilişkin, “Bu arazi 25 bin metrekare ve Orman Bakanlığı’ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na turizm alanı olarak tahsis edildi. Biz de 2021 yılında burayı tahsis olarak aldık. 2022 yılında bölgedeki çıkan büyük yangınlar nedeniyle projeyi ertelemiştik. Ardından Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Milas Belediyesi’nden inşaat ruhsatlarını ve tüm izinleri alarak projeye başladık.” diye konuştu.

PEYZAJ ALANLARININ YERİNİ VİLLALAR ALDI

Villa inşaatlarının sürdüğü Lujo Hotel’in komşusu olan La Blanche Island adlı otelde de peyzaj alanlarının yerini kısa bir süre önce villalar aldı.

Geceliği ortalama 75 bin lira olan villaların onaylı projesine uygun olduğunu ifade eden otelin sahibi ve işletmecisi Kadir Çankırı da, “Biz otelin inşaatını yaparken gerekli ÇED raporlarını aldık. Projenin ruhsatında konutlar ve otel zaten vardı. Biz önce otel inşaatını bitirip hizmete açtık. Ruhsatsız veya onaysız hiçbir inşaat yapmadık. Her şey yasalara uygun yürüdü.” dedi.