Doğum günü kutladılar geride rezalet bıraktılar 'Yer: Kadıköy'

Eski muhabir ve kameraman Serkan Tahmaz, resmi X hesabından Kadıköy’de bulunan Özgürlük Parkı’nda yürüyüş yaptığı sırada görenleri şaşkına çeviren görüntüleri paylaştı.

Tahmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yer Kadıköy, Özgürlük Parkı, dün gece biri doğmuş, kutlanmış, rezil insanlar..." notuyla paylaştığı videoda parkta doğum günü kutlayan insanların ortalığı kirletip, temizlemeden parktan ayrılmaları hakkında sert ifadeler kullandı.

Tahmaz çektiği videoda, “Burası Özgürlük Parkı. Herkesin yürüyüş yaptığı, çocukların nefes aldığı bir yer... Dün burada bir doğum günü olmuş. Güzel bir doğum günü. İyi ki doğmuş birisi... Ne güzel doğmuş değil mi birisi? İyi ki doğmuş. Yaldızlar, çiçekler... Yılı da çok güzel geçecek değil mi? Yılı da burada bıraktığı şekil gibi çok güzel geçecek. Bu nedir ya? Gelip doğada doğum günü kutlamışsınız, bu nedir ya? Kaşıklar, tabaklar... Bu nasıl iğrenç bir şey ya? Lanet olsun böyle doğum gününe.” İfadelerini kullandı.

Tahmaz’ın sosyal medyada viral olan bu görüntüleri üzerine harekete geçen Kadıköy Belediyesi ekipleri parkı temizledi.

Tahmaz parkın yeni halini "Belediye görevlilerinin ellerine sağlık, tertemiz yapıp fotosunu attılar. Şimdi sıra doğum gününü kutlayıp orayı öylece bırakanları tespit etmeye geldi." notuyla bir paylaşım daha yaptı.