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Yatarak motosiklet kullandı. Polise yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yüzüstü yatıp motosiklet kullanan gence 5 bin 451 TL ceza kesildi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 12:53
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Muğla'da yatarak motosiklet kullanan sürücü yakalandı

Yatarak motosiklet kullandı. Polise yakalandı
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İHA

Karaçulha Mahallesi Çevre Yolu üzerinde bir motosiklet sürücüsünün motosiklet üzerinde yatar şekilde ilerlediğini gören bir vatandaş, o anları saniye saniye görüntüledi. Tehlikeli hareketler sergileyen motosiklet sürücüsü, motosikleti trafik ışıklarına kadar yaklaşık 1 kilometre boyunca yatar vaziyette kullandı. Görüntüleri izleyen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücüyü yakalamak için harekete geçti. Kısa sürede yakalanan 16 yaşındaki S.B.'ye 5 bin 451 TL ceza kesilerek, motosikleti bağlandı.

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