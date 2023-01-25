Bodrum'da 40 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 23 Ocak'ta farklı saat aralıklarında Bodrum açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 40 göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
(Kaynak: DHA)
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