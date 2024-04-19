Muğla’ya şiddetli yağış uyarısı

Kaynak: İHA
Muğla’ya şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji, Muğla genelinde şiddetli sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla genelinde Cumartesi günü şiddetli sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptı.

MUĞLA'YA SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Cumartesi (20.04.2024) ilk saatlerden itibaren; Muğla ve ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli (30-70 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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