Muhacir, ensarın evine bomba koyar mı?

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında tutuklanarak cezaevine gönderilen kadın terörist Albashir, ifadesinde, İstanbul'a geldiği zamana kadar yaşadıklarını da anlattı.

Albashir, özetle, Özgür Suriye Ordusu'nda üst düzey komutan olan ağabeyi Muhammed'in, IŞİD saldırısı sırasında yaralandığını ve iki bacağına da protez takıldığını, kendisinin, 2017 yılında ablası Meryem'le YPG kontrolündeki Münbiç'e gittiğini, sevgilisinin YPG'li olduğunu, ancak YPG'nin kendisini casusluk gerekçesiyle tutukladığını ve bir ay cezaevinde yattıktan sonra "ailene zarar gelecek" diye tehdit edildiğini ve Türkiye'ye gönderildiğini söyledi. Terörist Albashir, İstanbul'daki patlamadan önce Bilal'in kendisine cesaret hapı verdiğini belirterek "Çantada cips, kek gibi yiyecek poşetleri vardı. Alt kısımda yumuşak dokulu bir paket vardı. Korktum 112'yi aradım. Çıkan şahısla Türkçe bilmediğim için konuşamadım. Korkmuştum. Bu sırada Hacı aradı. Benim arkadan çekilmiş bir görüntümü gönderdi. Görüntüyü anlayamadan Hacı, 'Çantayı bırak, oradan ayrıl. Başkası gelip çantayı alacak' dedi. Ben de bırakıp gittim" dedi.

***

Bu ifadenin doğru olduğunu varsayarsak, terörist Albashir'in istihbarat eğitimi aldığına dair ifade verdiği bilgisini ne yapacağız?

Daha da önemlisi, bir ÖSO komutanının kız kardeşinin, PKK/YPG tarafından terörist haline getirilmesi, Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu adıyla kurduğu ve desteklediği yapının alt yapısını oluşturan insanları ve ÖSO bölgesini kontrol edemediğini gösteriyor.

Yine teröristin İstanbul'da kaldığı evlerde ve iş yerlerindeki Suriyelilerin PKK/YPG'nin elemanı olması, Tayyip Erdoğan'ın ensar-muhacir söylemini da fiilen sıfırlamıştır. Muhacir, ensarın evinde bomba patlatır mı? Ensar, 19 muhaciri tutuklar mı?

***

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü, uçak ehliyle konuşurken, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan harekâtla ilgili olarak "Biz bu operasyonla ilgili ne Sayın Biden ile ne Sayın Putin ile herhangi bir görüşme yapmış değiliz. Fakat bizim her an bu bölgede bu tür şeyleri yapabileceğimizi zaten Sayın Biden da Sayın Putin de biliyor. Nitekim bu olayda da olduğu gibi, her zaman söylüyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Türkiye'nin güvenlik teşkilatı, bizler icazetli çalışmıyoruz. Biz eğer bir adım atacaksak bunun kararını veririz ve bu adımı da atarız. Bu konuda Amerika'nın artık bizi bilmesi lazım... Herhalde biliyordur." diye konuştu.

Peki ama Amerikalılar, operasyonun yapılacağı yerlerdeki personelini çektiyse ki çekti; herhalde PKK/YPG de önlemini almıştır değil mi? Üstelik PKK/YPG, Gaziantep-Karkamış'a roket saldırısı yaptı, okulları vurdu. İlk belirlemelere göre 3 şehit, 10 yaralı var...

Erdoğan, "Suriye'de yaklaşık 20 kilometre derinlikte 44 terör yuvası tam isabetle vuruldu. Harekâta katılan unsurlarımız hamdolsun vukuatsız olarak tekrar görev mahalline döndüler." dedi.

Yani ABD'nin Türkiye'ye koyduğu "Suriye'de 30 kilometre derinlikten güneye inemezsin" sınırlamasına uygun hareket ediliyor!

***

Erdoğan, uçak ehlinin, "Seçimler yaklaşıyor, seçimlere yaklaşıldığı için de Cumhurbaşkanı bunu içerideki siyaset için kullanıyor, yorumlarına karşı değerlendirmeniz ne olacak?" sorusuna, "Bunlara karşı yapabileceğimiz aslında herhangi bir değerlendirme yok." diye cevap verdi.

Financial Times gazetesi ise "Suriye'ye yapılacak yeni, büyük bir harekât gelecek yılki seçimler öncesinde Türk milliyetçilerinin Erdoğan hükümetine desteğini artırabilir." diyor ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstiklal Caddesi saldırısından sonra ABD'ye "katil" dediğini de hatırlatıyor.

Erdoğan, kara harekâtı yapılacağını da bildiriyor... Sahi "Katil Amerika", Türkiye'nin 20 kilometrelik Suriye operasyonlarına neden hiç ses çıkarmıyor?