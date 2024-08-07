Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı anketinden sürpriz sonuç. İki detay dikkat çekti

31 Mart yerel seçimlerinin sonuçları, siyaset arenasında önemli değişimlere yol açtığı için gündemdeki yerini koruyor. CHP'nin Türkiye genelinde birinci parti olarak çıktığı bu seçimlerde, AKP iktidara geldiği günden beri ilk kez ikinci parti konumunda kaldı. Bu durum, AKP içinde özeleştirilerin artmasına neden olurken, CHP kanadı ise birinci parti olarak oylarını koruduklarını ve hatta artırdıklarını savunuyor.



Erken seçim tartışmalarının yoğunlaştığı şu günlerde, anket şirketlerinin kamuoyu araştırmaları da büyük ilgi görüyor. Son anket ise Asal Araştırma tarafından yapıldı. Asal Araştırma, Altılı Masa döneminde muhalefetin sınavı olarak görülen ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı forsuyla fotoğraflarının paylaşıldığı bu günlerde 'cumhurbaşkanı adayı' tartışmalarını mercek altına aldı.



Ankette, 26 ilde 10-17 Temmuz tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2000 kişiye "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa sizce muhalefetin adayı kim olmalıdır?" sorusunu yöneltti.

Ankette çıkan sonuçlar ise şu şekilde:



Mansur Yavaş: %23.5

Ekrem İmamoğlu: %20.8

Özgür Özel: %10.1

Fatih Erbakan: %2.4

Ümit Özdağ: %2.2

Selahattin Demirtaş: %2.0

Kemal Kılıçdaroğlu: %2.0

Yavuz Ağıralioğlu: %1.6

Muharrem İnce: %1.0

Meral Akşener: %1.0

Erkan Baş: %0.6

Müsavat Dervişoğlu: %0.5

Ali Babacan: %0.3

Ahmet Davutoğlu: %0.1

Diğer: %2.3

YAVAŞ VE İMAMOĞLU ARASINDAKİ FARK

Anket sonuçlarından çıkan Yavaş ve İmamoğlu arasındaki 3.5 puanlık fark ise dikkat çekti. Yavaş ve İmamoğlu, geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalif seçmen tarafından aday olunması istenen iki isim olarak öne çıkmıştı.

ÖZDAĞ İLK 5’TE

Öte yandan sonuçlarda ilk 5 aday arasında çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın oy oranını arttırması ise dikkat çeken bir diğer gelişme oldu.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI OLURUM"

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ABB Başkanı olan Mansur Yavaş, "Cumhurbaşkanı adayı" olarak adı sıkça gündeme gelmiş ve bu süreçte Meral Akşener ile CHP arasında krizlere neden olmuştu. Akşener, Yavaş'a "Korkak Yavaş" şiiriyle göndermede bulunmuştu.

Tartışmaların geride kaldığı bu günlerde, siyaset arenasında yeni bir tartışma daha alevlendi. 2028 Genel Seçimleri için adı bazı kesimler tarafından ön plana çıkan Mansur Yavaş, çarpıcı bir açıklama yaptı.

Yavaş’ın "Anketlerde sizin isminiz cumhurbaşkanı adayı olarak ön planda çıkıyor, eğer partiniz sizi aday gösterirse cumhurbaşkanı adayı olur musunuz?" sorusuna "Elbette bu yükün altına girerim, Cumhurbaşkanı adayı olurum." sözleriyle olumlu yanıt verdiği öğrenildi.