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Erkan Baş: Kılıçdaroğlu'nu ilk turda desteklersek Erdoğan'a karşı açık ara kazanabilir

TİP lideri Baş, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ilk turda desteklersek Erdoğan’a karşı açık ara kazanabilir diyerek, ilk turda Kılıçdaroğlu'na oy verelim ve bu işi bitirelim açıklamasında bulundu.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 16:39
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Erkan Baş'tan Erdoğan'a karşı ilk turda Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı

Erkan Baş: Kılıçdaroğlu'nu ilk turda desteklersek Erdoğan'a karşı açık ara kazanabilir
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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu’nu ilk turda desteklersek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı açık ara kazanabilir değerlendirmesi yaparak, “İkinci turda da oy verebileceğimiz adaya ilk turda oyu verelim, bu işi bitirelim” diye konuştu.

TİP lideri Erkan Baş’ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

“ORTAK ADAYLA İŞİ BİTİRMEK İSTİYORUZ”

AKP iktidarında geçen 20 yılın muhasebesini yapmak gerektiğini belirten TİP lideri Baş, “Başından beri bir eğilimimiz var. Bu da, ortak adayla bu işi bitirmek. Yurttaş buluşmalarında temel sorumuz şuydu: ‘Dünya tarihinin belki de en kötü iktidarlarından biri, 20 yıldır kazanıyorsa muhalefet bir yerde eksik yapıyor. Bunları tespit edelim ve bunları bir daha yapmayalım’ Bu soruya yanıt arıyorduk. “ değerlendirmesini yaptıklarını ve bugünkü siyasetlerini de bu değerlendirme üzerine şekillendirdiklerini açıkladı.

“2018 SEÇİMLERİNDE ÇOKLU ADAY KAYBETTİRDİ”

Çoklu adayla seçime girmenin daha önce kazandırmadığını, bu yüzden ilk turda tek adayla seçime girilmesi gerektiğini savunan Erkan Baş, “2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde şöyle düşünülmüştü; ilk turda ne kadar çok aday çıkarsa o kadar iyi olur, böylece seçim ikinci tura kalır. İkinci turda da ilk turda en yüksek oy alan muhalefet adayında birleşilir ve seçimi kazanırız. Fakat hesap etmediğimiz bir şey oydu, sahaya çıktığımızda muhalefetin tüm adayları için söylüyorum, Demirtaş istisna, o cezaevindeydi. Birbirlerinden oy almaya odaklandı. Bunun sonucunda Erdoğan kazandı.” diyerek önceki seçimde yaşanan yenilgiden ders çıkarılmasını gerektiğini söyledi.

“ERDOĞAN’A AĞIR BİR YENİLGİ YAŞATABİLİRİZ”

Farklılıklarımızı değil, ortaklıklarımızı öne çıkaralım diyen Baş, “O zaman şunu yapmalıyız. ‘İkinci turda da oy verebileceğimiz adaya ilk turda oyu verelim, bitirelim bu işi’. Farklılıklarımızı değil ortaklıklarımızı öne çıkartalım. Bunun etrafında ilk turda tek adayla yüzde 60’lara varan yüzde 70’leri hedefleyen bir ağır yenilgiyi Erdoğan’a yaşatabiliriz.” diye konuştu.

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