Uğur Dündar'dan canlı yayında Muharrem İnce'ye sert sözler: Bizim karşımızda çok ciddi bir tehlike var

Duayen gazeteci Uğur Dündar, son günlerde muhalefete dönük sözleri sebebiyle Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharem İnce’ye canlı yayında tepki gösterdi.

Uğur Dündar'dan canlı yayında Muharrem İnce'ye sert sözler: Bizim karşımızda çok ciddi bir tehlike var

Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve Genel Başkanı Muharrem İnce, Sözcü TV’de ‘Liderler Özel’ programına konuk oldu.

Muhalefeti hedef alan açıklamalarıyla gündem olan İnce ile duayen gazeteci Uğur Dündar arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

“MUHALEFETE MUHALEFET ETMEK…”

İnce'nin “Kılıçdaroğlu FETÖ'nün yeni ortağı” yönündeki sözlerine tepki gösteren Dündar, “Muhalefete muhalefet etmek sizin gibi CHP'de yetişmiş ve CHP ile özdeş olmuş bir siyasetçiye, sokaktaki insanlar tarafından asla yakıştırılmıyor. Bunu size söylemem gerekir” dedi.

“BİZİM KARŞIMIZDA ÇOK CİDDİ BİR TEHLİKE VAR”

Dündar, şu ifadeleri kullandı:

“Kişileri FETÖ'cü olarak itham etmek için mutlaka elinizde çok somut belgeler ve yargı kararları olması gerekir. Bakın Sayın İnce, bugün bir seçim otobüsü gördük, karşıdaki ittifakın seçim otobüsü, Yeniden Refah Partisi'nin seçim otobüsü. Milletvekili adayları arasında bir kadın var, kadının görüntüsü o otobüse resmedilmemiş… Hizbullah terör örgütünün canileri var şu anda o ittifak içinde.

Bu televizyonun sahibi de yıllardır, uydurma bir FETÖ davası nedeniyle, ki bu müessese FETÖ ile mücadelede bayraktarlığı yapmıştır ve ilk defa FETÖ manşetini bu gazete atmıştır. Dolayısıyla bu insan yıllardır sürgünde vatan hasretiyle yanıp tutuşuyor. Bizim karşımızda çok ciddi bir tehlike var. Bu ciddi tehlike belki de bize son demokratik seçimi yaşatacak. Bunu da nereden anlıyoruz? İçişleri Bakanı, muhalefetin kazanması halinde bunun bir darbe olacağını söylüyor.

Bunlara yoğunlaşmak varken, muhalefete muhalefet etmek sizin gibi CHP'de yetişmiş ve CHP ile özdeş olmuş bir siyasetçiye, sokaktaki insanlar tarafından asla yakıştırılmıyor. Bunu size söylemem gerekir.”

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