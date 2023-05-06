Muharrem İnce “Adaylığından çekilsin bizim adayımızı desteklesin” demişti. Erkan Baş’tan İnce’nin çağrısına yanıt

Baş, eğer İnce, kendisinin adaylıktan çekilmesini şart koşuyorsa, İnce'nin de çekilmesi gerektiğini söyledi.

Baş ayrıca, 14 Mayıs seçimleri için TİP'in oy oranının diğer partilerden daha merak edildiğini belirtti ve TİP'in sürpriz yapacağını ifade etti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, CEM TV’de ‘Not Defteri Liderler Özel’ programında Atakan Sönmez ve Ezgi Aşıcı’nın sorularını yanıtladı.

Erkan Baş, “Çekilmek için benim çekilmemi şart koşuyorsa buyursun çekilsin, ben de çekilirim. Bir problem yok bizim açımızdan” dedi.

ERKAN BAŞ’TAN İNCE’YE ÇAĞRI

Geçtiğimiz günlerde bir video çekerek cumhurbaşkanlığı adaylığından Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu lehine çekilmesi için Muharrem İnce’ye yaptığı çağrıya İnce’nin verdiği “Kendisi İstanbul 3. Bölge adaylığından çekilsin, bizim adayımızı desteklesin. Bakalım ne diyecek benim bu çağrıma” demişti.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş şöyle konuştu “Cumhurbaşkanlığı seçimi için ortak aday çağrısını ilk yapan parti TİP oldu. Bugün TİP’e gösterilen büyük ilginin bir nedeni de bu. Çünkü biz halkın büyük bir bölümünün talebini dile getirdik. Sayın İnce’ye yönelik çektiğim video da bu düşünceyle çekildi. Bugün Türkiye Saray rejiminden kurtulmanın eşiğine kadar gelmiş, yurttaşta tek kaygı yaratan şey bu durum. Muharrem İnce çok büyük haksızlıklara uğramış olabilir. Ancak ülkemizin ve halkımızın kurtuluşu bu haksızlıktan daha kıymetlidir. Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek için koşulu Erkan Baş’ın milletvekili adayı olmamasıysa, buyursun hemen çekilsin. Yeter ki bu ülkeyi o karanlık sürece son verecek bir yere taşıyalım”