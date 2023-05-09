Bana ne bana ne ille de ben Cumhurbaşkanı olacağım açıklaması. Muharrem İnce'den tadı damağında kalan adaylık sözleri

Muharrem İnce Antalya’da yaptığı konuşmasında, “Ben Cumhur İttifakı'nın oyunu bölüyormuşum. Millet İttifakı çekilsin, beni desteklesinler, seçim garanti” ifadelerini kullandı.

Bana ne bana ne ille de ben Cumhurbaşkanı olacağım açıklaması. Muharrem İnce'den tadı damağında kalan adaylık sözleri

Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya Konyaaltı Kent Meydanı'nda düzenlenen "Antalya Halk Buluşması"nda konuştu.

AA’nın aktardığına göre, İnce, 14 Mayıs'taki seçimin şölen, bayram, düğün, demokrasi demek olduğunu belirti.

Muharrem İnce’nin Muhalefetin oylarını böldüğü gerekçesiyle birçok kez siyasi isimler tarafından adaylıktan çekilmesi yönünde çağrı yapmıştı.

“MİLLET İTTİFAKI ÇEKİLSİN BENİ DESTEKLESİNLER SEÇİM GARANTİ”

Mitinge katılanlardan çevrelerinden en az üç kişiyi ikna etmelerini isteyen İnce, bazı gençlerin AKP'li ebeveynlerini ikna ettiklerini söylemesi üzerine "Arkadaşlar bir de bana 'Sen Millet İttifakı'nın oyunu bölüyorsun' diyorlar. Ben Cumhur İttifakı'nın oyunu bölüyormuşum. Millet İttifakı çekilsin, beni desteklesinler, seçim garanti. Bak Millet İttifakı'nın oyları kemik zaten. Burada ayrı yol, üçüncü yol var. Bunlar size gelmiyor. Bunlar AK Parti'den buraya gelmiş. Gelin çekilin, beni destekleyin. Hadi buradan yürüyelim" diye konuştu.

aa-20230508-31081988-31081983-cumhurbaskani-adayi-muharrem-ince-antalyada-konustu.jpg

İMAMOĞLU’NA SALDIRIYA DA TEPKİ GÖSTERDİ

İnce, Türkiye'de dört cumhurbaşkanı adayı olduğunu, hepsinin kampanya yaptığını, diğer adayların güvenliğinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a emanet olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Sandıkla gelen sandıkla gider. Ama dün Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na bir şey yapıldı. Bakın, İçişleri Bakanı'nın görevi seçim güvenliğini sağlamaktır. Seçimin sonuçlarını sağlama almak değildir. İçişleri Bakanı 'Az bile' diyor. Belediye Başkanı 'Burası Erzurum' diyor. Emniyet Müdürü seyrediyor. Vali seyrediyor. Şimdi Antalya'dan sesleniyorum. Bu ayıptır, demokrasiye bir lekedir. Bu kara bir lekedir. Erdoğan'a sesleniyorum, derhal o İçişleri Bakanı'nı, o Vali'yi, o Emniyet Müdürü'nü görevden al. Bunların fikri bozuk. Bunların sicili bozuk."

“ORADA TAŞ ATILIRKEN EKREM İMAMOĞLU'NA POLİSLER SEYREDEMEZ”

Milletin 5 yıl önce ülkeyi yönetme yetkisini Erdoğan'a verdiğini hatırlatan İnce, "Şu anda bizi, Sinan Oğan'ı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu, kendini korumak Erdoğan'a ait. Ama onlar böyle yapmıyor. Asker, polis, devletin askeri, polisidir. Erdoğan'ın değildir. Orada taş atılırken Ekrem İmamoğlu'na, polisler seyredemez. Olamaz böyle bir şey. Sen bu ülkenin silahlı kuvvetlerini, polisini, askerini rakiplerine karşı kullanamazsın. Yabancılara karşı, düşmanlara karşı kullanması lazım." dedi.

ss.jpg

“SAVAŞ’A GİTMİYORUZ”

Bir belediye başkanına taşlı saldırı yapılmasının kabul edilebilir olmadığını söyleyen İnce, "Ayın 14'ünde savaşa gitmiyoruz. Seçime gidiyoruz seçime. Kim kazanırsa cumhurbaşkanınız olacak." ifadesini kullandı.

İlgili Haberler
Muharrem İnce’den ‘adaylıktan çekil’ çağrılarına yanıt: Millet İttifakı çekilip beni desteklesin, seçim garanti
Bir aday Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için çekildi. Çekilmemek için direnen Muharrem İnce şokta
Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye 'adaylıktan çekil' çağrısı. İmamooğlu'na taşlı saldırının ardından son durumu açıkladı
Muharrem İnce “Adaylığından çekilsin bizim adayımızı desteklesin” demişti. Erkan Baş’tan İnce’nin çağrısına yanıt
Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Köylüler hayatlarını kurtardı. İsim babaları veteriner oldu Güncel
Köylüler hayatlarını kurtardı. İsim babaları veteriner oldu
Genegerçekotu kabızlığa iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Genegerçekotu kabızlığa iyi geliyor
EYT'lilerin bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatıyor Ekonomi
EYT'lilerin bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatıyor
İmamoğlu’na taş atanlardan biri istihbaratçı çıktı. İktidar medyası yaftayı hemen yapıştırdı Güncel
İmamoğlu’na taş atanlardan biri istihbaratçı çıktı. İktidar medyası yaftayı hemen yapıştırdı
Galatasaray'da şampiyonluk hesapları devam ediyor Spor
Galatasaray'da şampiyonluk hesapları devam ediyor
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı Güncel
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
Küresel piyasalar ABD'deki borç krizine odaklandı Dünya
Küresel piyasalar ABD'deki borç krizine odaklandı