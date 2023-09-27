Muharrem İnce hangi partinin adayı?

31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için partilerde yoğun çalışmalar var.

Kamuoyunun yakından tanıdığı popüler kişiler “kazanacak aday” anlayışı ile anketler de yapılarak tek tek belirleniyor.

Gözler elbette Ankara, İstanbul ve İzmir başta 30 Büyükşehir Belediye Başkan adaylarına çevriliyor.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Ekrem İmamoğlu olduğu kesinleşti.

İYİ Partinin adayının ise İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu olduğu öne çıktı.

AKP’nin İstanbul’da adı öne çıkan 3 adayı var.

Birincisi; gazeteci, televizyon moderatörü, yazar olan Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu.

İkincisi; Esenler Belediye Başkanı AKP’li Tevfik Göksu.

Üçüncüsü; Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bursa milletvekili Mustafa Varank’ın adı öne çıkıyor.

İYİ Parti eski Meclis Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu’nun Bursa için aday gösterileceği vurgulanıyor. Tatlıoğlu Bursa’da çok sevilen ve saygı gören bir isim olarak seçimi kazanacağı belirtiliyor.

CHP’nin adayı ise 2019’da AKP adayına karşı 40 bin oyla seçimi kaybeden Mustafa Bozbey’in tekrar aday gösterilecek.

Şimdi asıl sürprizin yaşadığı ili yazayım: Ankara.

CHP’nin adayı kesin:

Mansur Yavaş.

2019 seçiminde Meral Akşener’in önerisi ile CHP’nin ittifak adayı olarak gösterilen ve seçimi farklı kazanan Mansur Yavaş’a karşı İYİ Partiden çok büyük sürpriz geliyor:

Muharrem İnce

İnce elbette belediye yasasına göre hem Memleket Partisi Genel Başkanı hem de Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanı olmaz. Seçilirse genel başkanlıktan istifa etmesi şart.

Bu konuda İYİ Parti kulislerinde adı konuşulan Muharrem İnce sessiz kalırken Ankara’da CHP’nin küskün tabanından oy alarak seçilebileceği düşünülüyordu.

İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu bu söylentileri yalanladı.

Ancak siyasette 24 saat kuralı da unutulmasın.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok…

Ancak son günlerde AKP kulislerinde seslendirilen ve anketlere de konulduğu söylenen iki isim daha var:

Melih Gökçek

Osman Gökçek

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yurt dışı gezisinde de yer alması dikkat çekmişti.

Saadet/Gelecek meclis grup başkanı olan Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ’ın adı da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için söyleniyor.

AKP Aydın milletvekili Mustafa Savaş’ın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına da tekrar gösterilmesi bekleniyor.

İzmir’e gelince İYİ Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale oldu.

Başkan Tunç Soyer’in adaylığı henüz CHP lideri tarafından açıklanmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu Cumartesi günü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kızı Duygu Soyer’in düğün töreni için İzmir’e gidiyor.

Ve Tunç Soyer’in adaylığını açıklaması bekleniyor.

Saadet/Gelecek partisinden aldığım bilgiye göre büyükşehirler, iller ve ilçeler tek tek incelendi ve 250 seçim bölgesinde ittifak yapmak için karar alındı.

MHP’nin ise tüm seçim bölgelerinde aday çıkaracağı ancak son kararın Erdoğan Bahçeli görüşmesinden sonra netleşmesi bekleniyor.

Özellikle CHP’nin elinde olan 11 Büyükşehir için AKP / MHP ittifakının yapılacağı söyleniyor.

Değerli okurlarım,

1 Ekim 2023 tarihi seçmen adreslerinin güncellenmesi için son gün. Sakın kaçırmayın…