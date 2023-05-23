Muharrem İnce ‘Maalesef siyaset dünyamız kirletilmiştir’

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce ‘Maalesef siyaset dünyamız kirletilmiştir’

İnce "Maalesef siyaset dünyamız; FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği ile hazırlanan kumpaslarla, yalan, iftira ve montajlarla kirletilmiştir" ifadesini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce paylaşımında “Siyaset topluma liderlik etmek, yanlışları düzeltmek, toplumu daha iyisine yönlendirmek için yapılır/yapılmalıdır. Maalesef siyaset dünyamız; FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği ile hazırlanan kumpaslarla, yalan, iftira ve montajlarla kirletilmiştir. Bu işlerin kazananı olmaz, kaybedeni de biz değiliz.” dedi.

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