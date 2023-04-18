Muharrem İnce yayınında sürpriz reklam: Oy bölmek için ince ayar yapılıyor

Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin konuk olduğu YouTube yayınını izleyenler, "Lütfen televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın. Şu an oy bölmek için ince ayar yapılıyor" ifadelerinin yer aldığı reklam ile karşılaştı.

Muharrem İnce yayınında sürpriz reklam: Oy bölmek için ince ayar yapılıyor

Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve Genel Başkanı Muharrem İnce, YouTube kanalı Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu 'Mevzular Açık Mikrofon' yayınına katıldı.

3 saat 14 dakika süren yayını 6 saatte 1 milyon 600 bine yakın kişi izledi. Ancak yayını takip edenler sürpriz reklamlarla karşılaştı.

“OY BÖLMEK İÇİN İNCE AYAR YAPILIYOR”

YouTube’un Google üzerinden aldığı reklamda yapay zeka ile oluşturulmuş bir kadın figür, "Lütfen televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın. Şu an oy bölmek için ince ayar yapılıyor" ifadelerini kullandı.

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Yine yayın sırasında çıkan reklamlardan birinde de, "Sosyal medya fenomeni mi yoksa cumhurbaşkanı mı arıyoruz? Tekrar düşün" sözleri yer aldı.

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İNCE: UYANIKLAR

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda reklamlara tepki gösterdi:

"Uyanıklar, seçimi kazanmak için kullanmaları gereken bütçeyi, bizim yayınının reytinginden yararlanmak için Babala TV programına hedefli reklam vererek çarçur etmişler. Gençler, seçenekleri yok edip seçim kazanmaya çalışanların ayarlarıyla oynamaya devam edeceğiz. 14 Mayıs'ta…"

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