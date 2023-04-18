Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu tarikatları eğitimden temizleyebilir mi? Seyirciler: Evet

Oğuzhan Uğur'un Youtube kanalı Babala TV'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programının son konuğu Muharrem İnce programa katılan gençlerle ilginç diyaloglar yaşadı. Tanıtımı bile çok konuşulan programda İnce'nin "Kılıçdaroğlu, tarikatları eğitimden temizleyebilir mi?" sorusuna gençlerin verdiği yanıt olay oldu.

Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu tarikatları eğitimden temizleyebilir mi? Seyirciler: Evet

Editör: Özlem KIRAL

Geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Uğur'un Youtube kanalı Babala Tv'ye Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce konuk olmuştu. Programda gençlerle yaşadığı 'asabi' konuşmalarla dikkat çeken İnce'nin yayınına dair bazı detaylar tam bölüm yayınlanmadan önce kesit kesit paylaşılmıştı.

Tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz çok konuşulan programdan yeni görüntüler gelmeye devam ederken İnce ile gençler arasında ilginç bir diyalogun daha yaşandığı ortaya çıktı.

Muharrem İnce'nin "altılı masa kazanırsa tarikatları eğitimden temizleyebilir mi Kılıçdaroğlu?" sorusuna gençler hep bir ağızdan "evet" yanıtını verdi.

İnce, gençlerin verdiği bu yanıtın üzerine giderek "Peki (Temel) Karamollaoğlu ile birlikte mi temizlerler?" diye sorunca gençler yine "evet" dedi.

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