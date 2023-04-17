Muharrem İnce'ye toplu istifa şoku. Namus ve şeref sözlerini unuttu

Milli Gazete'nin haberine göre, Memleket Partisi'nde istifalar sürüyor. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu parti, Hatay il başkanının istifasıyla sarsıldı.

Hatay Memleket Partisi İl Başkan Vekili Gülden Doğruel Yılmaz, yaptığı açıklamada, Muharrem İnce'nin verdiği namus ve şeref sözlerini unuttuğunu ve tek amacının Kemal Kılıçdaroğlu'ndan intikam almak olduğunu belirtti.

Yılmaz, parti olarak itaat etmek yerine sorgulamayı benimseyen bir felsefe ile hareket ettiklerini ve üyelerin seçimiyle belirlenebilen millet iradesine saygı duyduklarını ifade etti.

Ancak Muharrem İnce'nin 1. Sıra Milletvekili Adayı yapacağı il başkanlarının tamamen menfaat karışığıyla belirlendiğini ve namus ve şeref sözlerini unuttuğunu söyledi.

Yılmaz, Türk gençliğine sadece küçük bir dans figürü öğretebilen ve gelecekle ilgili hiçbir vizyonu olmayan bir siyasi anlayışla yola devam edilemeyeceği görüşünde.

Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan intikam alma hırsının Türk gençliğinin aydınlık geleceğinin önüne geçmesine izin verilmesini beklemek, Türk Milleti'ne ve Atatürk'ün emanet ettiği Türk gençliğine bir ihanet olarak değerlendirildi.

Bu nedenle Hatay Memleket Partisi İl Başkanı, il yönetimi, 11 ilçe başkanı ve ilçe yönetimi ve yaklaşık 350 kayıtlı üye ile birlikte istifa etme kararı aldıklarını açıkladı. Parti içindeki istifaların devam edip etmeyeceği merak konusu.