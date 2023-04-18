İBB'den Muharrem İnce'nin Kolin iddialarına yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Dudullu-Bostancı Metrosu'na ilişkin iddiasına yanıt verdi.

İNCE'DEN KOLİN İDDİASI

İnce, Babala TV'de katıldığı programda, "Dudullu-Bostancı Metrosu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hangi partide? CHP'de... Dudullu-Bostancı Metrosu'nu kim yaptı? Kolin... Açılışını kim yaptı? Kılıçdaroğlu... Trilyonlarca liralık ihaleyi Kolin'e vereceksiniz. Ben verilmesin demiyorum, kim iyi yapıyorsa, kim ucuza yapıyorsa alabilir. Ben buna laf etmiyorum. Arkadaşıma haksızlık yaptığınız için konuşuyorum" demişti.

İBB'DEN YANIT GELDİ

Gökce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dudullu - Bostancı Hattı'nın ihale sürecine ilişkin bilgi verdi.

İhalenin 2015 yılında Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlamadan önce yapıldığını ve Kolin'in de yer aldığı ortak girişimin ihaleyi kazandığını belirten Gökce, şunları ifade etti:

"Yapımı önceki yönetim tarafından 2018 yılı sonunda finansal kaynak bulunamadığı gerekçesiyle durdurulmuştur.

2020 yılında Başkanımız @ekrem_imamoglu ‘nun tasarrufuyla özkaynak üretilerek işler tekrar başlatılmıştır.

2022 yılı başında 188 Milyon Euro Eurobond ihraç edilmiş ve hattın kalan tüm finans ihtiyacı sağlanmıştır.

Hattımız 2022 Aralık sonunda yolculu işletme sertifikası alınarak işletmeye hazır hale getirilmiş ve 6 Ocak 2023'te resmi törenle İstanbulluların hizmetine sunulmuştur.

14,3 km hat uzunluğuna sahip, entegre ulaşım sistemimizin önemli bir parçası olan ve bölgede yaşayan 3,5 milyon insana hizmet eden hattımızda saatte 50 bin yolcu taşınmaktadır.

Konuyu kamuoyunun bilgisine sunar, eksik, yanlış veya hatalı bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz."