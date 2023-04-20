Muharrem İnce yine dans etti. Depremde ölen on binlerce vatandaş hemen unutuldu

Muharrem İnce, İzmir'de düzenlenen mitinginin son bölümünde yine dans etti. Bu kez farklı bir müziği tercih etti.

Muharrem İnce yine dans etti. Depremde ölen on binlerce vatandaş hemen unutuldu

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir Menemen’de vatandaşlarla buluştu.

Son dönemlerde Lvbel C5 isimli rapçinin 'Gaz pedal' adlı şarkısıyla birlikte kurgulanan videolarıyla gündem olan İnce, konuşmasının sonlarına doğru 'Aç bakalım parti müziğini' diyerek sosyal medyada viral olan dansını tekrarladı.

O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Üstelik geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalı Babala Tv'ye katılan İnce'ye dansı konusunda eleştirilerde de bulunulmuştu.

Programda bir genç "depremde on binlerce insan hayatını kaybetmişken ve belki de binlerce insan kayıpken siz sokakta dans etmeye utanmadınız mı?" sorusunu yöneltmişti.

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