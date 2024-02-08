Muharrem İnce'den CHP'ye hakaret açıklaması. U dönüşü yaptı

Kaynak: Haber Merkezi Ufuk Cingöz
Muharrem İnce'den CHP'ye hakaret açıklaması. U dönüşü yaptı
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce “Sen FETÖ ile PKK ile böyle yav*** bir ilişki içinde olursan bu millet dolar 100 lira olsa yine sana oy vermez” sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mersin’in Tarsus ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette “Sen FETÖ ile PKK ile böyle yav*** bir ilişki içinde olursan bu millet dolar 100 lira olsa yine sana oy vermez” ifadelerini kullanmıştı.

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İnce, eleştirilere neden olan ifadelerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

“BU İFADEYİ HERHANGİ BİR SİYASİ PARTİ İÇİN KULLANMAM, KULLANILMASINI DOĞRU BULMAM”

‘Yav***' ifadesiyle CHP’yi hedef aldığı iddia edilen İnce, söylediği bu ifadeyi herhangi bir siyasi parti için kullanmadığını ve kullanılmasını da doğru bulmadığını söyledi.

İnce sosyal medya hesabı X’den yaptığı açıklamada, “Hangi terör örgütüyle nasıl bir ilişki kurulursa kurulsun, bu yavşak bir ilişki türüdür. Bu ifadeyi herhangi bir siyasi parti için kullanmam, kullanılmasını doğru bulmam. Ben tamamen aradaki ilişkiyi kast ettim” ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mersin’in Tarsus ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette eleştirilere neden olan söylemlerde bulunmuştu. İnce yaptığı konuşmada, “Sen FETÖ ile PKK ile böyle yav*** bir ilişki içinde olursan bu millet dolar 100 lira olsa yine sana oy vermez” ifadelerini kullanmıştı. İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yapılan ittifaka değinerek CHP’ye DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ‘at kenara dedim’ ifadelerini kullanmıştı.

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