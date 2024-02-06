Muharrem İnce'den CHP'ye Saadet ateşi. CHP Saadet'e vekil verdi Saadet İBB'de aday çıkardı

Basın açıklaması yapan Muharrem İnce, CHP’nin DEVA Partisi ve Saadet Partisi'ne kontenjan ayırmasına sert bir şekilde tepki gösterdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi'nin 28 Mayıs genel seçimlerinde, Gelecek, Deva ve Saadet Partisi'ne 39 milletvekili vermesinin yanlış olduğunu söyledi.

İnce bir milletvekilinin İstanbul Büyükşehir Belediye'sine Saadet Partisi'nden aday çıktığını söyleyerek tepki gösterdi.

CHP'nin verdiği vekil Saadet Partisi İBB adayı olan Birol Aydın'ın ilk açıklamasında “İstanbul'un 5 yılı boşa geçmiştir” ifadelerini de hatırlatan İnce şunları söyledi:

80'den fazla verdi ama 39'u seçildi. Sonra ayrıldılar, 20 kişi grup kurdu. Sonra bir Sayın Milletvekili vefat etti, grup düştü. Bunun üzerine CHP bir milletvekili daha verdi. Grubu yeniden kurdu. CHP listelerinden seçilen milletvekillerinden birisi, Saadet Partisinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı oldu. İlk açıklaması 'İstanbul'un 5 yılı boşa geçmiştir' oldu.

Siz Kızılay mısınız, çeksenize milletvekilini, düşsün grupları. Neden çekmiyorsunuz? Siz nasıl bir ilişki içindesiniz, size bu siyaseti kim öğretti, niye kendinize işkence yaptırıyorsunuz? Hem sizin listenizden seçilecek hem size hakaret edecek hem yedek milletvekili vereceksiniz.

SAADET PARTİLİ VEKİL MECLİS'TE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaparken rahatsızlanmış ve kaldırıldığı hastanede vefat etmişti. Vefatın ardından milletvekili sayısı 19'a düşmüştü.