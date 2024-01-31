Muharrem İnce'den Özgür Özel’e şiir. Yeni bir şair doğuyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara’da bir otelde partisinin 23 belde belediye başkan adayını açıkladı.

31 Mart Seçimleri’ne yönelik stratejilerini duyurdu. Gündeme ilişkin de açıklamalarda bulunan İnce, CHP’ye bir el uzattığını fakat geri çevrildiğini söyledi. CHP’nin amacının seçim kazanmak olmadığını, aksine tek derdinin kurultay kazanmak olduğunu ifade etti.

ÖZGÜR ÖZEL’E ŞİİRLİ GÖNDERME YAPTI

İnce, basın mensuplarına CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik yazdığı şiiri de paylaştı.

İnce’nin şiiri şu şekilde:

“Ben diyorum ’siyasette ilke’

O diyor ’istedi benden ilçe’

Ben diyorum ’arada Ali de olsun’

O diyor ’her yer veli ile dolsun’

Ben diyorum ’İsveç’e hayır’

O diyor ’bizim adamları kayır’

Ben diyorum ’kaybedersin’

O diyor ’iftira atar saraya gidersin’

Ben diyorum ’genç cumhuriyete atlama ve patlama’

O diyor ’istedin benden Karşıyaka’

Ben diyorum ’kaybedersin demlenme’

O diyor ’uzak dur söylenme’.”

İstanbul’da Esenyurt ile Büyükçekmece ilçelerinde partisinin adaylarını açıklayan İnce, 39 ilçenin tamamında adaylarını duyurmasının ardından büyükşehir belediyesi adayını da açıklayacaklarını ifade etti.

ÜMİT ÖZDAĞ'A TEPKİ GÖSTERDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a da eleştirilerde bulunan İnce, “O gün verilen bakanlık ve müsteşarlıkları doğru bulmuyorum ancak Kılıçdaroğlu seçimi kaybetmiş. Ümit Özdağ’ın kaybetmiş Kılıçdaroğlu’na yumruk atmasını ve o belgeyi açıklamasını doğru bulmadım. ’Ben çok şey aldım’, marifet değil. Aldığın şeyi açıklamak da hiç etik değil. Racona, mertliğe sığmaz, delikanlılığa ve etiğe sığmaz” dedi.