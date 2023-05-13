Muharrem İnce'nin oyları kime gitti. İşte seçimin son anketi

Türkiye yarın Cumhurbaşkanlığı ve 28. Milletvekili seçimleri için sandığa gidiyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçimlere 3 gün kala adaylıktan çekildi.

Metropoll Araştırma'nın İnce'nin kararından 2 gün önce Muharrem İnce'ye oy vereceğini söyleyen seçmenlere "Muharrem İnce çekilirse oylarınızı kime verirsiniz" diye sordu.

YÜZDE 49.3 KILIÇDAROĞLU

İnce adaylıktan çekilirse oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğini söyleyenler yüzde 49.3 çıkarken, İnce'nin çekilmesi durumunda oyunu Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 22.3 çıktı.

YÜZDE 5’İ KARARSIZ

Ankete katılanlardan "kararsızım" diyenler yüzde 5.3, "sandığa gitmeyeceğim" diyenler yüzde yüzde 21.2, "fikrim yok" diyenler ise yüzde 1.9 çıktı.

PİAR ANKETİ: KILIÇDAROĞLU YÜZDE 41 İLE ÖNDE

PİAR Araştırma da dün son anketini paylaştı. Ankete göre Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51.3, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 45.3, Sinan Oğan yüzde 2,6, Muharrem İnce yüzde 0.8 oy alıyor.

ALF ARAŞTIRMA: YÜZDE 51.2 KILIÇDAROĞLU ÖNDE

ALF Araştırma'nın 5-9 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde 6 bin kişi ile yaptığı ankete göre, Kemal Kılıçdaroğlu: yüzde 51.2, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 44.7, Sinan Oğan yüzde 2.5, Muharrem İnce ise 1.6oy alıyor.

SAROS ARAŞTIRMA: YÜZDE 49 İLE KILIÇDAROĞLU ÖNCE

Saros Araştırma'nın 3-7 Mayıs tarihleri arasında 8 bin 164 kişi kişi ile gerçekleştirdiği anketinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 44.48, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49.96, Muharrem İnce yüzde 3.23, Sinan Oğan yüzde 2.33 oy çıktı.

SER-AR ARAŞTIRMA ANKET SONUÇLARI

SER-AR Araştırma'nın 7 Mayıs – 10 Mayıs tarihleri arasında 26 il, 2 bin 795 seçmen ile yüz yüze yaptığı anketin sonuçlarına göre,

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 45.2,

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 52.1,