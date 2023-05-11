Adaylıktan çekilen Muharrem İnce’nin oylarının hangi adaya gideceği belli oldu

Seçime sayılı günler kala Muharrem İnce cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı.

Gündeme bomba gibi düşen karar sonrası, MetroPoll Araştırma, Memleket Partisi lideri Muharrem yeni bir anket yayınladı.

Metropoll araştırmanın sahibi Özer Sencar’ın sosyal medya hesabından yayınladığı ankete göre, “Birinci turda Muharrem İnce’ye oy vereceğini belirtenler Muharrem İnce çekilince nereye gidebilir?” sorusunun yanıtı şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: % 49.3

Tayyip Erdoğan: % 22.3

Kararsızım: 5.3

Sandığa gitmeyeceğim: 21.2

Fikrim Yok: 1.9

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