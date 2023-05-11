Muharrem İnce adaylıktan çekildi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.

Muharrem İnce adaylıktan çekildi

Memleket Partisi Genel Başkanı ortaya çıkan montajlı videolar sonrası açıklama yaptı. İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.

İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu 40 yılın içinde haksızlık yapmış olduğum insanlar olmuş olabilir. Benim de haksızlık yapmış olduğum insanlar olabilir. Ama son 45 günde gördüklerimi 40 yılda görmedim.

İsrail sitesinden alıyor görüntüyü benim kellemi koyuyor . Bunu FETÖ’cüler yapıyor. Bunu paylaşanlar var. Böylesi bir iftirayı Cumhuriyet tarihinde hiçbir siyasetçiye yapılmadı. 45 gündür itibar suikastı yapılıyor. Alıyorlar porno sitesinden yayınlıyorlar.

Benim böyle bir görüntüm, ses kaydım yok. Bu özel hayat değil, iftira. Yazıyor gazetecinin birisi: Gerçek ya da montajsa diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim itibarımı koruyamadı. Devlet bir Cumhurbaşkanı adayının itibarını korumakla görevlidir. Alenen iftira.

ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM

Ben Türkiye’de Kamyoncu Şeref’in oğlu Fizik öğretmeni Muharrem İnce olarak yaşadım. Mal varlığını benden başka açıklayan yok. Ne kadar kaçak FETÖ’cü varsa yurt dışından saldırıyorlar. Bir yandan FETÖ’cüler, bir yandan PKK’lılar saldırıyor. Döne döne mücadele ettim.

Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi Türkiye için önemlidir, mutlaka Meclis’te olmalıdır. Atatürkçülerin Meclis’te olması lazım. Kim saldırırsa saldırsın, istedikleri kadar montaj yapsınlar her evden Memleket Partisi için bir oy istiyorum.

Bu atılan iftiralara, ‘Saray’a giden CHP’li’den başlarayark, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Diyorum ki bu kumpaslardan korktuğum yok. 45 gündür direniyorum. En son gelinen noktada adaylıktan çekiliyorum. Bahaneleri kalmasın. Seçimi kaybettiklerinde suçu bana atacaklar. Hiçbir bahanelere kalmasın.

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