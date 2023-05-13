Seçime saatler kala Twitter’dan Türkiye kararı

Twitter mahkeme kararı uyarınca Türkiye’de bazı içeriklerin erişime engellendiğini duyurdu.

Seçime saatler kala Twitter’dan Türkiye kararı

Editör: Oğuz OK

Seçime bir gün kala Twitter'dan bazı içeriklere engelleme kararı geldi.

Twitter Global Government Affairs hesabından yapılan açıklamada, Twitter’a iletilen erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter'ın Türkiye’de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, Türkiye'de bazı içeriklerin erişimine engelleme getirildiği ifade edildi.

Açıklamada ilgili hesap sahiplerinin bu işlemler hakkında bilgilendirildiği belirtildi. Engellenen içeriklerin dünyanın geri kalanında erişilir olmaya devam edeceği de kaydedildi.

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SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ GEÇTİĞİMİZ AY DEVREYE GİRMİŞTİ
Geçtiğimiz ay yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesinde Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları, kendilerine bildirilen içeriğin çıkartılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve kişiler tarafından yapılacak başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe hazırlanmış raporları 6 aylık dönemlerle BTK'ya bildirmekle yükümlü kılınmıştı.

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