Muharrem İnce'yi çileden çıkaran uygulama... Çok sert açıklama yaptı

YouTube kanalındaki programda kullandığı ifadeler sebebiyle tutuklanan Özlem Gürses, ev hapsi kararı ile serbest bırakılmıştı. Gürses’in gözaltına alınmasına ilişkin, “Özlem Gürses’in dil sürçmesini otel basarak, kelepçe takarak cezalandıran kafa; terör örgütü olarak kabul ettiği HTŞ lideri ile resmi görüşme yapıyor” dedi.

İNCE: YARGI TERÖRÜNE GÜRSES İLE İTİRAZ EDELİM!

Özlem Gürses’in sözleri nedeniyle yargılanmasına siyasilerden de tepkiler gelmeye başladı. Özgür Özel’in ardından bu sefer de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den tepki geldi. İnce, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Özlem Gürses’in dil sürçmesini otel basarak, kelepçe takarak cezalandıran kafa; terör örgütü olarak kabul ettiği HTŞ lideri ile resmi görüşme yapıyor, İstanbul Havaalanı saldırısında 46 kişiyi öldüren IŞİD teröristlerini serbest bırakıyor! Bu ceza kanunu; ROK, Boşnaklara küfür ederken neredeydi? Adamına göre hukukun uygulandığı yargı terörüne Gürsesle itiraz edelim!” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sözcü TV programcısı gazeteci Gürses, YouTube kanalındaki programda "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." cümleleri sonrasında Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında soruşturma başlatılmıştı. Özlem Gürses, gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Hemen ardından Gürses, ev hapsi kararı ile serbest bırakıldı.

YAYIN TARİHİNDE BİR İLK

Ev hapsi kararı sonrasında Özlem Gürses’in Sözcü TV’deki programı ise merak edilmeye başlandı. Gürses, hafta içi yayın tarihinde bir ilk olarak evden yayın gerçekleştirecek. Gürses’in yayını Pazartesi günü saat 8.45’te başlayacak.

Sözcü TV'den flaş Özlem Gürses kararı

Gazeteci Özlem Gürses’ten ilk açıklama. Hakkında ev hapsi kararı verilmişti

Özgür Özel'den Özlem Gürses kararına tepki: "Bunu da yaptınız Türkiye'ye yazıklar olsun!!!"

Gazeteci Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı

Gazeteci Özlem Gürses için tutuklama talebi