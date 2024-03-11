Muhsin Yazıcıoğlu suikastının itirafçısı kim çıktı? Ajanlık yaparken deşifre oldu

Milli İstihbarat Teşkilatı, geçtiğimiz günlerde MOSSAD’a para karşılığında bilgi veren 5’i eski emniyet mensubu 7 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 5 emniyet mensubundan biri olan İsmail Kaya, 2017 yılında KHK ile meslekten ihraç edildi.

İsmail Kaya’nın kendisi gibi polis olan eşi Nurdane Kaya da aynı yıl FETÖ’den işlem gördü.

Gazeteci Nedim Şener’in aktardığı bilgilere göre İsmail Kaya, Muhsin Yazıcıoğlu suikastı soruşturmasında itirafçı olarak ifade verdi.

İsmail Kaya ifadesinde, arama-kurtarma faaliyetlerinin durdurulmasına yol açan Yazıcıoğlu’nun bulunduğu ve hastaneye götürüldüğüyle ilgili yalanı içermesine rağmen, “sağ, ayağının kırık” olduğuna dair doğru bilgi notu ile ilgili şunları anlattı:

“BU BİLGİLERİ ÇEKERSEK BİZİ İPE GÖTÜRÜR”

“Bilgi notunu hatırladığım kadarıyla olay tarihi olan 25.03.2009 günü 17.20 civarlarında odama Emniyet Amiri Dursun Özmen elinde A4 kâğıdında yazılı olarak getirdi, ‘Al aynı şekilde çek’ dedi. Ben de aldım çekmeden okuduğum sırada Sezgin Bozkurt odaya girdi, arkasından hemen Komiser Yardımcısı Ali Kırcılı telaşla odaya girdi. Sezgin Bozkurt, ‘Bu bilgileri çekersek bizi ipe götürür’ dedi. Bende bunun üzerine, ‘Bu bilgileri nereden buldunuz, doğru mu? Olay jandarma bölgesi bizim bölgemiz değil’ diye sorduğumda ‘Abicim siz bilmiyorsunuz, çek, emrediyorum’ dedi ve kâğıdı masaya doğru fırlattı. Bu esnada bu konuşmalar olurken aynı zamanda Komiser Yardımcısı Ali Kırcılı hastanedeki devresiyle görüştüğünü, hastanede böyle bir bilginin olmadığını, hazırlık yapılmadığını, yanlış bilgi olduğunu söyledi. Hatta ‘Telefonu vereyim görüşün’ dedi. ‘Hayır kardeşim siz bilmiyorsunuz, çek diyorsam çek, emrediyorum’ dedi. Ben de verdiği talimat doğrultusunda 81 ilin istihbarat şube müdürlüklerine gönderdim.

“SİZ BİLMİYORSUNUZ, EMREDİYORUM”

Emniyet Amiri Dursun Özmen, bilgi notunu bana getirdiği zaman Komiser Yardımcısı Ali Kırcılı da cep telefonu ile Göksun Devlet Hastanesi’ne yaralıların getirileceği yönünde herhangi bir hazırlığın olmadığını, bu nedenle bu bilginin teyide muhtaç bir bilgi olduğunu, yazılan bilginin net ve kesin doktor raporu gibi olduğunu, bunun bizi sıkıntıya sokabileceğini söylememiz üzerine ısrarcı tutumlarına devam ederek, haber kaynağını bize söylemeden ‘Siz bilmiyorsunuz, emrediyorum, bilgi notunu çekin...’ demesi üzerine bilgi notunu çekmek zorunda kaldım.“