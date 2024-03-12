Seçim öncesi emekli akıllara geldi! 7 destek paketi geliyor...Gerçekleşirse milyonlarca emekli biraz rahat nefes alacak

Kaynak: Sabah
Seçim öncesi emekli akıllara geldi! 7 destek paketi geliyor...Gerçekleşirse milyonlarca emekli biraz rahat nefes alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 yılı için emekliler yılı demişti... En düşük emekli aylığı 10 bin TL’ye yükseltilirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zamlar toplamda yüzde 49,25’e ulaşacak. Bayram ikramiyeleri ise 3 bin lira olacak. Bu desteklerin yanı sıra, emeklilere yönelik daha fazla yardımın yolda olduğu belirtiliyor.

Nisan ayında Meclis’e sunulacak olan özel destek paketi, belediyeler ve bankalarla yapılacak anlaşmalarla hayata geçirilecek ve Temmuz ayında emekli maaşlarına refah payı eklenmeye devam edecek.

Emeklilerin gelirlerini artıracak tedbirler ve indirimler bu paketin öncelikleri arasında yer alacak. İlgili bakanlıklar ve kurumlar tarafından konu üzerinde kapsamlı çalışmalar sürdürülmekte.

1) Belediye Hizmetlerinde İndirim: Emekliler, yerel yönetimlerle yapılacak anlaşmalar sayesinde su faturalarında indirim, toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yararlanma ve belediye tesislerini ayrıcalıklı kullanma gibi çeşitli avantajlardan faydalanabilecekler.

2) Enerji Destekleri: Düşük gelirli emekliler başta olmak üzere, tüm emekliler için doğal gaz ve elektrik faturalarında indirim sağlanması planlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yapılacak protokolle, bu giderlerde azalma hedefleniyor.

3) Ulaşım Desteği: Emeklilerin, belediyelerin sunduğu toplu taşıma hizmetlerinin yanı sıra, diğer ulaşım araçlarından da indirimli veya ücretsiz yararlanmaları için çalışmalar sürdürülüyor. Uçak ve tren biletlerinde emeklilere özel indirimler uygulanacak.

4) Barınma Desteği: Özellikle büyükşehirlerde yaşayan emeklilere kira yardımı sağlanması gündemde. Düşük gelirli emeklilere yönelik kira desteği, yerel yönetimlerin katkılarıyla hayata geçirilecek.

5) Finans Desteği: Bankalarla yapılacak anlaşmalarla emeklilere banka hizmetlerinde çeşitli ayrıcalıklar sunulacak. Kamu ve özel bankalar, kredi erişimi, düşük faiz oranları ve ücretsiz banka hizmetleri gibi konularda destek verecek.

6) Tatil Desteği: Kamu kurumlarının tesisleri, tatil imkanı bulamayan emeklilere açılacak. Turizm şirketleriyle yapılacak anlaşmalar sayesinde, emeklilere özel indirimli tatil paketleri sunulacak.

7) Refah Payı ve Taban Maaş: Emekliler için taban maaş ve refah payı destekleri, yeni dönemde yeniden gözden geçirilecek. Temmuz ayı öncesinde bütçe çalışmaları yapılacak ve emekli maaş hesaplama sisteminde değişiklikler planlanıyor.

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