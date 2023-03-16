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  • Muhsin Yazıcıoğlu’nun eşinin Mustafa Destici'yi mahkemeden kovduğu görüntüler ortaya çıktı

Muhsin Yazıcıoğlu’nun eşinin Mustafa Destici'yi mahkemeden kovduğu görüntüler ortaya çıktı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu'nun Mustafa Destici'yi duruşma salonundan kovduğu görüntüler ortaya çıktı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 14:22
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Muhsin Yazıcıoğlu’nun eşi Mustafa Destici'yi mahkemeden kovdu

Muhsin Yazıcıoğlu’nun eşinin Mustafa Destici'yi mahkemeden kovduğu görüntüler ortaya çıktı
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009’da helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesi ile ilgili Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in yargılandığı davadan yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kazayla ilgili görülen davaya ait geçmiş tarihli bir video kaydı sosyal medyada gündem oldu.

GÜLEFER YAZICIOĞLU DESTİCİ'Yİ KOVDU

Video kaydında 25 Mart 2009'da bindiği helikopterin düşmesi sonucu 5 kişiyle birlikte hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye "Buradan kalkın" diyerek bağırıyor.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ise "Ahlaksız herif, sen buraya ne yüzle geliyorsun" diye bağırıyor.

NE OLMUŞTU?

25 Mart 2009 tarihinde, Kahramanmaraş mitinginden Yozgat-Yerköy mitingine hareket etmek üzere içinde bulunduğu helikopter halen nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı düştü. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin naaşına kazadan 48 saat sonra 17 gönüllü köylü tarafından ulaşıldı. Ancak kaza sonrası ortaya çıkan jandarmaya tarafından helikopterin beyninin söküldüğüne ait görüntüler kazanın bir suikast olduğuna yönelik şüpheleri kuvvetlendirdi. Ayrıca dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, konuyla ilgili Devlet Denetleme Kurulu’nu görevlendirmiş, kurul ölümün şüpheli olduğuna dair rapor yayınlamıştı.

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