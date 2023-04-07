Erdoğan ile görüşen Destici’den açıklama. BBP'nin seçime nasıl gireceğini duyurdu

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından partisinin genel merkezinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

MHP'ye hayırlı olsun dileğinde bulunan Destici, "Listelerimiz hazır. Bugün sayın cumhurbaşkanımızla son bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Bu sadece listelerle ilgili değil. Milliyetçi Hareket Partimiz listeyi verince geriye 3 partimiz kaldı" dedi.

Demokratik Sol Parti'nin de (DSP) Cumhur İttifakı'na dahil olmasını değerlendiren Destici, "Onlara da 'hoşgeldiniz' diyorum, 'hayırlı olsun' diyorum. Yeniden Refah Partisi var henüz listesini vermeyen, biz varız, AK Parti var. Hepimiz ayrı listelerimizle seçime giriyoruz. Büyük Birlik Partisi de seçime hazır. Büyük Birlik Partisi olarak biz üzerimize düşen her şeyi yapmış olarak sahaya, seçmenimizin karşısına çıkacağız" diye konuştu.