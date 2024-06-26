Şampiyonluk kutlamalarında telefonun sahibinin bulunduğu o an

İspanya'da Real Madrid'in şampiyonluk kutlamaları büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Ancak kutlamalar sırasında yaşanan bir olay, bu coşkuyu daha da unutulmaz kıldı. Kutlamaların ortasında bir adam, yerde bulduğu telefonu eline alarak etraftaki insanlara göstermeye başladı. Kayıp telefonun sahibini bulmak için yaptığı bu hareket, kısa sürede etrafında meraklı bir kalabalık oluşturdu.

Telefonun gerçek sahibini belirlemek için bir çözüm önerisi sunuldu: Telefonun ekran kilidini açabilmek. Sahibi olduğunu iddia eden bir kişi telefonu eline aldı ve ekran kilidini açmayı başardı. İşte o an, kutlamalara katılan herkes için unutulmaz bir an olarak kayıtlara geçti. O anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu.