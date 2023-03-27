Beşiktaş'ta flaş Muleka gelişmesi. Takımdan ayrılıyor mu

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in gözüne giremeyen ve kadro planlaması içinde yer almayan golcü oyuncu Jackson Muleka, devre arasında Al Ahly’ye transfer olmak üzereydi. Mısır kulübünü çalıştıran İsviçreli Marcel Koller, golcü oyuncu için ısrarını sürdürüyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş’ta Jackson Muleka’nın Al Ahly’ye transferi devre arasında direkten dönmüştü ancak çanlar yine onun için çalıyor.

Mısır basınında çıkan haberlere göre Al-Ahly takımının teknik direktörü İsviçreli Marcel Koller, yaz transfer döneminde Jackson Muleka’yı almak istiyor.

Bu sezon 25 resmi maça çıkan ve 5 gol, 1 asistle skor katkısı yapan Muleka, 3 milyon 350 bin Euro bonservisle Standart Liege'den transfer edilmişti.

Geçen sezon Kasımpaşa'da da kiralık forma giyen Muleka, 35 maçta 15 gol ve 7 asist kaydetti.