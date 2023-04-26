Munzur Çayı'nda kaybolan 3 gençten hala haber yok

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları su yüzeyinde ve altında devam ediyor.

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 gençten hala haber yok

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Baran Aslantaş (22), Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ın (22) bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalara, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Doğa Koruma ve Milli Parklar, belediye, itfaiye, emniyet görevlileri, Munzur Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile AFAD gönüllülerinden oluşan 1073 kişi katılıyor.

Ekipler, Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik alanı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nün Mameki Köprüsü civarında bot ve dron yardımıyla arama yapıyor.

Bölgede karadan ve havadan süren çalışmalar kapsamında Munzur Çayı'nın debisinin düşmesi ve berraklaşmasıyla da su altı aramalarına ağırlık verildi.

Çevre illerden bölgeye sevk edilen dalgıç polisler ile jandarma sualtı arama kurtarma timleri (SAK) belirledikleri noktalara dalışlar gerçekleştiriyor.

OLAY

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkiinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. Ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede arama çalışması başlatmıştı.

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