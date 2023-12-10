Murat Bardakçı, İlber Ortaylı ve Celal Şengör’e sert çıktı. 'Bilmedikleri konularda konuşmasalar'

Tarihçi Murat Bardakçı, gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında yayınlanan Teke Tek Bilim’in bu haftaki konuğu oldu. Tarihçi Murat Bardakçı uzun süredir konuşulan Filistinlilerin Yahudilere arazi satışı konusunu anlattığı programda, Filistinlilerin arazi sattığını söyleyen İlber Ortaylı ve Celal Şengör’ü yalanlayarak “Öyle bir şey yok!” dedi.

Altaylı’nın “Osmanlı döneminde arazi satışı senin de dediğin gibi hemen hemen yok denecek kadar az. Fakat sonra İngiliz döneminde bir arazi satışı var, ama çok yüksek değil. Mesela 1948 kadar toplam alandan satılan % 5 civarı” sözlerine üzerine Bardakçı şunları söyledi:

“İLBER VE CELAL’İN SÖYLEDİKLERİ HİKAYE”

“O, İlber ve Celal'in söyledikleri hikaye, işte ‘arazi satılmıştır, kendileri sattılar’ falan öyle bir şey yok! Maalesef ikisi de çok sevdiğim arkadaşım ama bizim insanlarımız bilmedikleri konularda konuşmasalar… Zaten bir İngiliz atasözü vardır ‘insanlar bilmedikleri konularda konuşmasalar dünya büyük bir sessizliğe bürünür’ derler. Böyle bir şey yok. Şimdi 1918'de Mondros mütarekesinin imzalanmasına kadar resmen işgale uğramasına kadar % 1,5, Yahudilerin elindeki arazi % 1,5. Sonra İngiliz mandası gelir. 1948'de % 6'ya gelir, çıkar."

“ARAZİ SATANLAR FİLİSTİNLİ DEĞİL LÜBNANLI”

"Bunlar nereden geliyor bu araziler, bazı aileler var, İlber’in dediği var ya hani ‘Filistin ne demek toprak satıp, Lübnan'da veya Beyrut'ta veya gayride…’ Hayır, bunlar Filistinli değil, bu aileler Lübnanlı. Yani toprak almışlar vaktiyle. En önde gelen aile Sursok Ailesi, Beyrut'ta müzeli vardı. Şimdi o limandaki patlamadan sonra çok tahrip olmuş. Güzel, çok güzel bir konaktı orası, Susok’tur. Tayyan Ailesi vardır. Bunlar Hristiyan aileler. Tayan aileler. Tueyni ailesi ve Medava ailesi vardır. Bunlar sattılar, kime sattılar; Yahudi Ajansları kuruldu, hala faaliyette o ajanslar. Hatta şimdiki İsrail Cumhurbaşkanı daha önce Filistin ajansının başındaydı. Bunlar yardım kuruluşu, arazi, burslar yapıyorlar falan onlar. Bir de bunlar Lübnanlı ailelerdir yani Susok’lar, Tayan’lar, Medava’lar ve Tueyni’ler en fazla arazi satan bunlardır, fakat % 6 kadar."

BUGÜN YAHUDİYE ARAZİ SATMANIN CEZASI İDAM

"İki Filistinli aile var; Ruk ailesi ve Kassar ailesi. Bunlar nispeten daha azdır. Nasıl satıyorlar; şimdi arazi satışı yasak. Tapu memuruna rüşvet veriyor bir Arap'ın mesela üstüne alıyor araziyi. Arap da para alıyor, zamanı gelince devrediyor. Şu anda Filistin'de Batı Şeria'da Yahudiye arazi satmanın cezası idam. 2 ay kadar önce bir Filistinli toprağını satmış idama mahkum oldu. Fakat Mahmut Abbas, Filistin devlet başkanı, idam cezalarını tasdik etmediği için, prensip olarak tasdik etmiyor. Müebbet hapse çevrildi. Adam içeri girdi hala devam ediyor. Yani devam ediyor Yani öyle bir arazi satışı yok.”