Murat Boz da oyunun rengini belli etti

Seçim öncesi hangi ittifakın Cumhurbaşkanı adayına oy vereceğini açıklayan ünlüler arasına şarkıcı Murat Boz da katıldı.

Murat Boz da oyunun rengini belli etti

Sosyal medya hesapları üzerinden, sandık başına gitmeye saatler kala yaptıkları paylaşımlarla hangi ittifaka oy vereceklerini açıklayan ünlüler magazin gündeminde büyük ses getirdi.

Cem Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğini açıklarken, Alişan da Erdoğan ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak Cumhur İttifakının adayına oy vereceğini açıkladı

Türkiye'nin sandık başına gitmesine saatler kala oyunun rengini belli eden bir isim de Murat Boz oldu.

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Millet İttifakı ile özdeşleşen kalp sembolü ile mesajını sonlandıran Murat Boz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yarın çok önemli bir gün, "benim oyumdan ne olacak" deme, 1 oy 1 oydur, sen çok kıymetlisin, hep birlikte güzel yarınlara kavuşmamız dileğiyle"

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