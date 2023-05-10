Murat Boz saç ektirdikten sonra eski haline döndü. Yıllardır peruk kullanıyordu

Yıllardır peruk takan Murat Boz, saç ektirerek sorununa kökten çözüm buldu. Yakışıklı popçunun saçları uzadı. İşte son hali...

Murat Boz saç ektirdikten sonra eski haline döndü. Yıllardır peruk kullanıyordu

Ünlü şarkıcı Murat Boz yılardır kullandığı peruktan vaz geçerek saç ektirmişti. Hatta bunu açık yüreklilikle takipçileriyle paylaşmıştı.

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Yakışıklı popçunun saçları uzadı ve eski haline döndü.

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