Murat Boz'dan 'Çilekeş' paylaşım. Fonda İbrahim Tatlıses çaldı

Sahne performansı dışında özel hayatıyla da takipçilerinin dikkatini çeken Murat Boz, fiziğini korumak adına yoğun bir şekilde spor yapıyor.

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı spor çalışmalarına dair paylaşımlarda bulunan Boz, yine benzer bir paylaşıma imza attı.

Müzik kariyeri yanında oyunculuktaki başarısıyla da konuşulan Boz, spor salonunda ağırlık kaldırırken çektiği videoyu 'Çilekeş' notuyla paylaştı.

Murat Boz yaptığı bu paylaşımın fon müziği olarak İbrahim Tatlıses'in Yalnızım şarkısını seçti.