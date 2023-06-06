Murat Boz'dan 'Çilekeş' paylaşım. Fonda İbrahim Tatlıses çaldı

Geçen ay yurt dışında yaptırdığı saç ekimiyle gündeme gelen ve yeni görüntüsüyle uzun zaman magazin gündemini meşgul eden Murat Boz, yeni görüntüsüyle birlikte paylaşım yapmaya başladı. Boz son olarak spor çalışması sırasında çektiği videoyu paylaştı.

Murat Boz'dan 'Çilekeş' paylaşım. Fonda İbrahim Tatlıses çaldı

Sahne performansı dışında özel hayatıyla da takipçilerinin dikkatini çeken Murat Boz, fiziğini korumak adına yoğun bir şekilde spor yapıyor.

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı spor çalışmalarına dair paylaşımlarda bulunan Boz, yine benzer bir paylaşıma imza attı.

Müzik kariyeri yanında oyunculuktaki başarısıyla da konuşulan Boz, spor salonunda ağırlık kaldırırken çektiği videoyu 'Çilekeş' notuyla paylaştı.

murat-boz-ic.jpg

Murat Boz yaptığı bu paylaşımın fon müziği olarak İbrahim Tatlıses'in Yalnızım şarkısını seçti.

İlgili Haberler
Murat Boz da oyunun rengini belli etti
Murat Boz saç ektirdikten sonra eski haline döndü. Yıllardır peruk kullanıyordu
Murat Boz'un acı günü. Ağlayarak paylaştı
Murat Boz'un yaptığı dans alay konusu oldu. Kol kası yapmış erkek dansı
Öne Çıkanlar
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Son Haberler
SPK'den 3 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı Güncel
SPK'den 3 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı
Uraz Kaygılaroğlu'ndan yeni görüntüsüne 'filtre' yorumu Magazin
Uraz Kaygılaroğlu'ndan yeni görüntüsüne 'filtre' yorumu
Doğal afetlere karşı uluslararası Türk Gücü (1) / Dr. Mehmet ALKANALKA Konuk Kalem
Doğal afetlere karşı uluslararası Türk Gücü (1) / Dr. Mehmet ALKANALKA
Helal etiketli rakı olur mu? Yazarlar
Helal etiketli rakı olur mu?
Yeni hükümetin önündeki BEKA sorunları Yazarlar
Yeni hükümetin önündeki BEKA sorunları
CHP'deki operasyon nereye uzanacak?.. Yazarlar
CHP'deki operasyon nereye uzanacak?..
Yeni yönetim ekonomik istikrar getirebilir mi? Yazarlar
Yeni yönetim ekonomik istikrar getirebilir mi?