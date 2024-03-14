Murat Kurum 10 madde yayımladı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, resmi X hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kurum, yaptığı paylaşımda, 10 madde sıraladı ve "İstanbul'a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart'ta da İstanbullular hatırlamayacak. Nisanda geliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Söz verip tutmayanlara, verdiği sözleri hatırlamayanlara önemli hatırlatma." diyen Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

'Mevcut CHP'li İBB yönetimi '5 yılda İstanbul'un deprem sorununu çözeceğiz.' dedi, çalıştaydan öteye gidemedi.

'100 bin konut dönüştüreceğiz.' dedi, 5 binini bitiremedi.

'15 bin yeni sosyal konut yapacağız.' dedi, o vaadi de yerine getirmedi.

'Ulaşım sorununu çözeceğiz.' dedi, tam bir çileye dönüştürdü.

'Mevcut metro hattını 2 katına çıkaracağız.' dedi, tek bir metro ihalesine çıkmadı.

'100 bin araçlık kapalı otopark yapacağız.' dedi, yapmadıkları gibi İSPARK'ı bile batırdı.

'İstanbul'un 2 yakasına 2 yeni otogar yapacağız.' dedi, tek bir çivi bile çakmadı.

'Megabüs hattı yapacağız.' dedi, var olan metrobüsleri bile işletemedi.

'70 km yeşil koridor oluşturacağım.' dedi, doğal yaşam alanlarını bile koruyamadı.

'İBB'de hiç kimsenin ekmeği ile oynamayacağım.' dedi, binlerce emekçi kardeşimizi işinden etti."