Murat Kurum tramvay projesini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Murat Kurum tramvay projesini açıkladı
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'da dört ilçeyi birbirine bağlayacak 21,3 km uzunluğundaki tramvay hattının detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

31 Mart'taki yerel seçimler öncesi Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, projelerini açıklamaya devam ediyor.

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'un ulaşımıyla ilgili bir projesini, sosyal medya hesabından paylaştı.

Kurum, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Üsküdar ve Kadıköy ile Maltepe ve Kartal'ı birbirine bağlayacak 21,3 km uzunluğundaki tramvay hattımızla rahat, konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurum, "Bu projemizi ilk 5 yılda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

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