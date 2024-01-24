Dursun Özbek Murat Kurum'u neden övdüğünü açıkladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ocak ayı divan kurulu toplantısında konuştu. AKP'nin İBB başkan adayı Murat Kurum için kulübü ziyaretinde "İstanbul için bir şanstır" diyen Özbek, bir açıklama daha yaptı.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Sayın Murat Kurum'un kulübümüzü ziyareti sonrası oluşan gündem nedeniyle söylemek istediğim şeyler var" diyen Özbek, neden övdüğünü şu şekilde anlattı:

Sayın Murat Kurum'la özellikle deprem felaketi sonrası kulübümüzün yaptığı çalışmalarda birlikte mesai harcama fırsatı bulduk. Kendisiyle uyumlu ve verimli bir çalışma ortamımız oldu.

Sayın Murat Kurum'un kulübümüzü ziyaret ettiği gün kullandığım ifadelerim bu 8 yıllık süre zarfında sayın bakanla yaptığımız çalışmalardan oluşan görüşlerimin bir paylaşımıdır.