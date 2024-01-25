Galatasaray’da Murat Kurum gerçeği ortalığı karıştırdı. Gizli bilgileri açıklayan divan üyesi apar topar konuşmasını kesti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in AKP'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum'un neden övdüğü ortaya çıktı.

Sarı Kırmızılı kulübün dün yapılan Divan Kurulu toplantısında ilginç anlar yaşandı.

Divan Kurulu üyesi Serhat Özalemdar'ın, Murat Kurum'un Florya ve Galatasaray Adası'na destek verdiğini iddia etmesi üzerine bir anda ortalık karıştı.

Özalemdar'ın, sözleri üzerine salondan tepkiler yükseldi.

Kürsüye çıkan Serhat Özalemdar, "Biz başkanımızı seçtik, yapması gereken ve yapacağı, başaracağı çok iş var" sözleriyle konuşmasına başlarken şu ifadeleri kullandı:

Bir sözü alıp da böyle saldırmanız beni rahatsız ediyor.

Bir atasözü vardır, kusura bakmayın teşbihte hata olmaz 'Ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin' diye.

Şimdi, benim tanıdığım Murat Kurum bizim üyemizdir.

Yaptığı bir sürü, bizim ada ve Florya konusunda çok desteklerini gördük.

Serhat Özalemdar'ın bu sözleri üzerine toplantı salonunda tepkiler yükseldi.

Özalemdar, "Tamam bitti, kapattık" diyerek sözlerini yarıda kesmek zorunda kaldı.

Divan başkanının uyarısıyla Özalemdar, "Başkanım affedin" diyerek konuşmasını tamamladı.