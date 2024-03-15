Murat Kurum elindeki son anket sonuçlarını açıkladı. Kararsız seçmeni işaret etti

Kaynak: TGRT haber
Murat Kurum elindeki son anket sonuçlarını açıkladı. Kararsız seçmeni işaret etti
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Adayı Murat Kurum, yaptırdıkları anketin sonuçlarını paylaştı ve önde olduğunu ifade etti.

AKP İstanbul adayı Murat Kurum, masasındaki anket sonucunu paylaştı. Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1,5-2 puan önünde olduğunu iddia etti.

AKP-MHP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum, konuk olduğu TGRT Haber ekranlarındaki Gündem Özel programında, gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

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"ANKETLERDE 1,5-2 PUAN ÖNDEYİZ"

31 Mart’taki yerel seçime 16 gün kala elindeki anketler hakkında konuşan Kurum, 1,5-2 puan önde olduklarını belirterek şöyle dedi:

“Anketlerde 1,5-2 puan öndeyiz. Bazı araştırmacılar bu farkın seçim günü artacağını söylüyor. Kararsız seçmenin iradesini hizmetten yana kullanacağını belirtiyorlar. Muhalefet ne yapacağını şaşırmış durumda. Katıldıkları programlarında sürekli bizi ağızlarına doluyorlar."

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