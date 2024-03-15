Murat Kurum elindeki son anket sonuçlarını açıkladı. Kararsız seçmeni işaret etti

AKP İstanbul adayı Murat Kurum, masasındaki anket sonucunu paylaştı. Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1,5-2 puan önünde olduğunu iddia etti.
AKP-MHP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum, konuk olduğu TGRT Haber ekranlarındaki Gündem Özel programında, gazetecilerin sorularına yanıt verdi.
"ANKETLERDE 1,5-2 PUAN ÖNDEYİZ"
31 Mart’taki yerel seçime 16 gün kala elindeki anketler hakkında konuşan Kurum, 1,5-2 puan önde olduklarını belirterek şöyle dedi:
“Anketlerde 1,5-2 puan öndeyiz. Bazı araştırmacılar bu farkın seçim günü artacağını söylüyor. Kararsız seçmenin iradesini hizmetten yana kullanacağını belirtiyorlar. Muhalefet ne yapacağını şaşırmış durumda. Katıldıkları programlarında sürekli bizi ağızlarına doluyorlar."