Murat Kurum: Eski konutlar 1 yıl sonra sokağınızda olmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, öğrencilerin daveti üzerine İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Programda konuşan Kurum, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İstanbul’u gençler için başarıların merkezi haline getirmekte kararlı olduklarının söyleyen Kurum, “Kendi işinizi kurmanız, okul hayatınızda özgürce hareket edebilmeniz için gerekli tüm destekleri sunacağız.” dedi.

"ESKİMİŞ KONUTLARIMIZ 1 YIL SONRA ARTIK SOKAĞINIZDA OLMAYACAK"

Kurum ayrıca, kentsel dönüşüm ve ulaşım ile ilgili sorunları çözmek için hemen harekete geçeceklerini ifade etti.

İBB adayı Kurum, “Sokağınızda yanından geçmeye çekindiğiniz sağlıksız, güven vermeyen, eskimiş konutlarımız 1 yıl sonra artık sokağınızda olmayacak. Onların yerinde afetlere karşı dirençli 130 bin yeni konutumuzu göreceksiniz.

5 yıl içerisinde 650 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız. Şu an 340 kilometre olan metro mesafesini 5 yılda 650 kilometreye çıkarmak istiyoruz.” İfadelerini kullandı.

Öte yandan program sonunda Kurum, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.