Murat Kurum Gazze sorusu sansürlenen genç ile buluştu. ‘Gençler soracak biz cevaplayacağız’ dedi

AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum Habertürk'te bir yayına konuk olmuştu. Gençlerden soru alan Kurum’a genç bir kız Gazze ile ilgili soru sormak istedi. Ancak genç kızın Gazze sorusu moderatör tarafından engellendi.

Murat Kurum sorusu sansürlenen genç kızla program sonrası buluştu.

O anları da sosyal medya hesabından paylaşan Kurum, "Canlı yayın sırasında bir genç kardeşimiz istediği soruyu soramadı. Program sonrasında, kardeşimizle görüştüm. Sorusunu sordu, ben de cevapladım. Gençler soracak, biz cevaplayacağız" dedi.

"HEMEN VEREBİLİR MİSİN MİKROFONU"

Sunucu Ersoy'un "Hemen verebilir misin mikrofonu lütfen" diye araya girmesinin ardından konuk mikrofonu başka bir katılımcıya verdi ve o katılımcı da Kurum'a "Aile Whatsapp grubunuz var mı?" diye sordu. Mehmet Akif Ersoy da bu soru karşısında "Heh bize bunlarla gelin ya!" dedi. Bu durum tepki çekmişti.