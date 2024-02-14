Murat Kurum: İstanbul'a tekrar hak ettiği hizmeti kazandıracağız. Öğrencilere 10 bin TL eğitim desteği vereceğiz

31 Mart yerel seçimlerine 2 ay kala, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, vaatlerini açıklamaya devam ediyor.

Vaatler, AKP İstanbul hesabından yapılan paylaşımlarla açıklanırken, Kurum'un seçimi kazandığı takdirde İstanbul'da eğitim gören gençlere 10 bin liralık eğitim desteği verileceği duyuruldu.

"İSTANBUL’A TEKRAR HIZLA HAK ETTİĞİ YATIRIMLARI VE HİZMETLERİ KAZANDIRACAĞIZ"

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nde radyocularla buluştu. Kurum, radyocuları yolculukta, arabada, evde dinleyerek bir kardeşlik hukuku kurduklarını söyledi.

Kurum, ‘’Çağımız iletişim çağı. İletişim teknolojilerindeki ilerleme, gerçekten baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Mevcut araçlarla, insanlar her türlü bilgiye anında ulaşabiliyorlar.’’ dedi. Radyo ve radyoculuğun öneminin azalmak yerine arttığına vurgu yapan Kurum, ‘’Her gün milyonlarca insan farklı frekanslarda, evlerde, arabalarda sizi dinliyor.’’ sözleriyle radyoculuğun etkinliğinden söz etti. İstanbul’un son 5 yılda ağır yara aldığını dile getiren Kurum, ‘’İstanbul’da beş yılda kentsel dönüşüm durmuştur. Yeşil alan üretimi durmuştur. Ulaşım yatırımları durmuştur. İstanbul durdurulmuş bir şehirdir. Biz İstanbul’u tekrar harekete geçireceğiz. İstanbul’a tekrar hızla hak ettiği yatırımları ve hizmetleri kazandıracağız’’ dedi.

İşte İstanbul için hayata geçirilecek olan vaatlerden bazıları:

- Gençlerimize 10 bin TL eğitim desteği veriyoruz. Eğitim bir nesil, İstanbul'un olsun.

- Evlenecek olan tüm çiftlerimize 50 bin ₺ beyaz eşya desteği İstanbul'un olsun.

- Arıtma tesislerimizle, bir damla arıtılmamış su denizimize akmayacak. Temiz bir deniz İstanbul'un olsun.

- Deprem hepimizin hassasiyet gösterdiği birincil konulardan bir tanesi. İşte bu sebeple 650 bin konutla tarihe geçecek dönüşüm hareketi İstanbul'un olsun.

- İstanbul'da kadın girişimcilerimize destek sağlayacağız.

- Şehrimizin iki yakasında açacağımız 50 bin kapasiteli hayvan barınaklarıyla sokaklar güvenli bir şekilde İstanbul'un olsun.

- Üç yeni İstanbul Şehir Kütüphanesi İstanbul'un olsun.

- İstanbul, uluslararası organizasyonların başkenti olsun, İstanbul'un olsun.

- Beş yılda tamamlanacak olan 250 bin araçlık otopark İstanbul'un olsun.

- 964 mahalleye spor tesisi, İstanbul'un olsun.

- İstanbul'a iki yeni tiyatro ve her iki yakada yeni konser alanı İstanbul'un olsun.