Murat Kurum'dan konut projesi. "Fiyatları düşürecek" diye açıkladı

Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul’da Darülaceze’yi ziyaret edip ‘Okul Aile Birlikleri İle Buluşma’ programına katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Kurum, İstanbul’da konut fiyatlarını düşürecek projesini kamuoyuna duyurdu.

“İLK DEFA 100 BİN SOSYAL KONUT YAPACAĞIZ”

Deprem ve ulaşım konusunda çalışmalarına devam ettiklerini belirten Kurum, 650 bin yeni yuvayı 5 yıl içerisinde hızlı bir şekilde yapıp vatandaşlarımızı sağlam güvenli konutlarda oturtmak istediklerini belirterek, “Annelerimiz yastığa başını koyduğunda huzurla uyusun, çocuklarımız geleceğe güvenle baksın istiyoruz. İlk defa 100 bin sosyal konut yapacağız. Bu 100 bin sosyal konut satılmayıp kiralanacak” ifadelerini kullandı.

“BU KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİYLE İSTANBUL’DAKİ KONUT VE KİRA FİYATLARINI DÜŞÜRECEĞİZ”

Hızlı bir şekilde bu projeyi tamamlayacaklarını belirterek, evleri kentsel dönüşümde olan vatandaşları düşük kira bedelleriyle bu konutlarda binaları tamamlanana kadar misafir edeceklerini söyleyen Kurum, “Bu konutları tüm kentsel dönüşüm projelerinde kullanıp ve bir taraftan da aslında İstanbul’daki konut ve kira fiyatlarını düşürecek adımları atacağız” ifadelerini kullandı.

“ÜSTÜ PARK ALTI OTOPARK PROJELERİMİZİ ŞİŞLİ’DE BİR ÇOK ALANDA GÖRECEKSİNİZ”

Otopark sorunu ve kentsel dönüşüm projeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Kurum, "Diğer bir sorun otopark. Şişli’nin otopark ihtiyacı olduğunu kıymetli başkanımla çalıştık. Zemin altı otopark projelerimizle sokaklardaki trafiği rahatlatmak, otopark projelerimizin üzerinde oluşturacağımız yeşil alanlarla birlikte vakit geçirmesini istiyoruz. Üstü park altı otopark projelerimizi Şişli’de birçok alanda göreceksiniz. Deprem tehdidini düşünmek suretiyle bu alanlar aynı zamanda toplanma alanları vazifesi görecek” ifadelerini kullandı.